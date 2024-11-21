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موعد عرض مسلسل صدف على شاهد - أخبار كلمتك

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موعد عرض مسلسل صدف على شاهد - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل صدف على شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:13 صباحاً - يعرض قريبًا على منصة شاهد مسلسل كويتي يشارك به مجموعة من النجوم، على رأسهم روان مهدي وحسين المهدي وهو مسلسل صدف.

موعد عرض مسلسل صدف 

ومسلسل صدف من أعمال منصة شاهد الأصلية، ويصنف كمسلسل جريمة ومن المقرر عرضه يوم ٢٨ نوفمبر الجاري.

قصة مسلسل صدف 

وتدور أحداث مسلسل صدف حول امرأة مصابة بالأليكسيثيميا وهي حالة تجعلها عاجزة عن التعبير عن عواطفها، وتجد هذه المرأة صعوبة في قبول فكرة انتحار شقيقتها أسرار لذا فإنها تبدأ تحقيقها الخاص بينما تتابع السلطات تحقيقاتها الرسمية. 

أبطال مسلسل صدف

مسلسل صدف يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم حسين المهدي، روان مهدي، عبدالله البلوشي، ابرار بوسيف، روان العلي، والمسلسل إخراج مناف عبدال، وتأليف عمار بو شاهين. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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