أدوراي تقيلة، نادين نجيم تكشف سر عدم مشاركتها في الأعمال الفنية المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

أدوراي تقيلة، نادين نجيم تكشف سر عدم مشاركتها في الأعمال الفنية المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يختار الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

ترامب يختار الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

بينهم ضابط كبير، الكشف عن هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

بينهم ضابط كبير، الكشف عن هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

بسوبر هاتريك، رونالدو الجديد يقود السويد لاكتساح أذربيجان بسداسية بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بسوبر هاتريك، رونالدو الجديد يقود السويد لاكتساح أذربيجان بسداسية بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الغندور حكما للجزائر والمغرب في دورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

الغندور حكما للجزائر والمغرب في دورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

فيديو صادم.. امراة تقوم بهذا الامر المروع - أخبار كلمتك

فيديو صادم.. امراة تقوم بهذا الامر المروع - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - وظائف الأزهر الشريف في دمياط.. التخصصات وطريقة التقديم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - وظائف الأزهر الشريف في دمياط.. التخصصات وطريقة التقديم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقل الكاتب بشير الديك إلى العناية المركزة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقل الكاتب بشير الديك إلى العناية المركزة - أخبار كلمتك

متحدث الرياضة: إحالة ملف محمد شوقي إلى النيابة العامة حال ثبوت تقصير - أخبار كلمتك

متحدث الرياضة: إحالة ملف محمد شوقي إلى النيابة العامة حال ثبوت تقصير - أخبار كلمتك

دار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات - أخبار كلمتك

دار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

وفاة الملحن الشاب حازم عادل عن عمر يناهز الـ 30 عامًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وفاة الملحن الشاب حازم عادل عن عمر يناهز الـ 30 عامًا - أخبار كلمتك

وفاة الملحن الشاب حازم عادل عن عمر يناهز الـ 30 عامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - رحل عن عالمنا مساء اليوم المطرب الملحن الشاب حازم عادل عن عمر يناهز 30 عامًا.

وأعلن السيناريست عبده منصور خبر الوفاة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

الملحن حازم عادل 

وكتب منصور ناعيًا حازم عادل: “لا حول ولا قوة إلا بالله حازم عادل توفي.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة”.

وأضاف: “لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس.. ولسه فاكر وهو بيتصل بيَّ يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها.. ما تعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك. مع السلامة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق