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الشيبي والريفي يحرصان على حضور الفيلم المغربي "أنا مش أنا" بمهرجان القاهرة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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الشيبي والريفي يحرصان على حضور الفيلم المغربي "أنا مش أنا" بمهرجان القاهرة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الشيبي والريفي يحرصان على حضور الفيلم المغربي "أنا مش أنا" بمهرجان القاهرة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - حرص اللاعب المغربي، محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، على التواجد بالسجادة الحمراء للفيلم المغربي أنا مش أنا وذلك على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

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ولم يكن الشيبي النجم المغربي الوحيد الذي قرر دعم فيلم أنا مش أنا، فقد حضر أيضا الفنان المغربي محمد الريفي، الفائز بالموسم الأول لبرنامج ذا إكس فاكتور في نسخته العربية. 

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فيلم أنا مش أنا 

ويجمع فيلم أنا مش أنا نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم عزيز داداس ومجدولين الإدريسي، ودنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، والفيلم من تأليف وإخراج هشام الجباري، وهو عمل كوميدي.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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