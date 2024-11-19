مشاهير العرب - بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي.. درة وأبطال «وين صرنا» في ضيافة معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024 من برنامج «معكم منى الشاذلي»، الفنانة درة، وأبطال فيلم «وين صرنا»، الذي عرض على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وأعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج معكم منى الشاذلي، بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» استضافة أبطال فيلم «وين صرنا»، خلال حلقة غدا الأربعاء في تمام الساعة الـ 10 مساء، ومن المنتظر أن يكشفوا خلالها الكثير من التفاصيل حول كواليس العمل.

تفاصيل فيلم وين صرنا

فيلم «وين صرنا»، أخرجته وأنتجته النجمة درة، في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، وهي امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.