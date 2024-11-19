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مشاهير العرب - بعد مفاجأة إنجي المقدم لـ صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 17 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد مفاجأة إنجي المقدم لـ صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 17 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مفاجأة إنجي المقدم لـ صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 17 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:47 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 17.. أحدثت صبا مبارك، التي تلعب دورها سلمى صدمة لـ إنجي المقدم، بعدما كشفت لها عن زواجها من زوجها رشيد، الأمر الذي زاد من تشوق الجمهور لمتابعة أحداث الحلقة 17 من مسلسل وتر حساس، لذا ارتفعت مستويات البحث حول مواعيد عرض مسلسل «وتر حساس» الحلقة 17.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 17

ومن المقرر، أن ينطلق عرض الحلقة 17 من مسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساء، وتكون إعادة الحلقة الساعة 1:15 صباحاً، و 11:30 صباحاً أيضاً.

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس على قناة ON drama في تمام الساعة 10 مساءً، وتكون إعادة الحلقة الساعة 5 صباحاً، و4 عصراً.

كما تعرض حلقات مسلسل وتر حساس على منصة WATCH IT الرقمية قبل عرض الحلقة بـ يوم على القنوات الفضائية.

مسلسل وتر حساس الحلقة 17

قصة مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات تبدأ علاقتهم بالانهيار بعد معرفة إنجي المقدم، أن زوجها محمد علاء على علاقة منذ سنوات بصديقتها المقربة سلمى (صبا مبارك)، التي تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في مسلسل «وتر حساس» عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هايدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسي، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعي، ونورا مهدى، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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