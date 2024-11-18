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مشاهير العرب - «اتحسدنا».. جوري بكر تكشف تفاصيل طلاقها لأول مرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «اتحسدنا».. جوري بكر تكشف تفاصيل طلاقها لأول مرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اتحسدنا».. جوري بكر تكشف تفاصيل طلاقها لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:47 مساءً - جوري بكر.. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية باسم الفنانة جوري بكر، وذلك بسبب تصريحاتها حول أسباب طلاقها من رجل الأعمال رامي أحمد.

وأوضحت جوري بكر خلال لقائها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» إن علاقتها بزوجها السابق ووالد نجلها «تميم»، تأثرت بالحسد والقيل والقال على «السوشيال ميديا».

وتابعت حديثها مؤكدة على طيب العلاقة بينها وبين طليقها قائلة: «علاقتنا طيبة وفيها مودة ورحمة، وتميم بيحب والده ومتعلق به، وأنا حريصة على استمرار علاقتي الطيبة بأهل ابني تميم».

وانتقلت جوري بكر للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة، الذي ترك بصمة واضحة في ذهان وقلوب جمهورها معقبة: «الناس حتى الآن ينادون علي في الشارع باسم وداد، ونسوا اسمي الحقيقي حتى اللي بيتصوروا معايا في الشارع».

وتابعت: «لو شفت جعفر العمدة مرة تانية بعيط وخاصة مشهد الحلقة الأخيرة والمشهد طلع حقيقي جدًّا، وبشكر المخرج محمد سامي جدًّا على المجهود الكبير جدًّا معانا».

آخر أعمال جوري بكر

يشار أن آخر أعمال جوري بكر مشاركتها في مسلسل «برغم القانون» وهو أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي بعد نجاحها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.

وشارك في بطولة مسلسل برغم القانون بجانب إيمان العاصي، نخبة من نجوم الفن منهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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