حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا للواعدين بمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء غدا الثلاثاء على مسرح دار أوبرا دمنهور.

يشارك في الحفل طلاب فصل الفيولينه، تدريب وقيادة ماجي مجدي بمرافقة عازف البيانو أمير عوض، ويقدمون مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية منها "دقيقة لبيتهوفن ، رقصة الساحرات، الدقيقة الأولي والثانية لباخ، الصياد، اندانتينو، اليجرو، الحركة الدائمة، اذهب واخبر العمة رودي، منذ وقت طويل، أغنية الريح..أداء " ملك، خيرية، ندى كريم، آيه هشام، ميرنا خليفة، مارينا سامح، هايدي أحمد، آيه الرشيدي، عمر الجندي، أحمد، سهيلة سامح، ياسين سامح، سولاف خالد، كيرلس أشرف، تولين محمد.

فصل البيانو تدريب عمر فاروق يتضمن أشهر الأعمال العالمية والمصرية التى وضعها كبار المؤلفين الموسيقيين منها “ قصة حب، سيمفوني ٤٠، خلى بالك من عقلك، نسم علينا الهوى، حبيتك بالصيف، قالي جاني بعد يومين، أول مرة تحب يا قلبي، عريس من جهة أمنية” أداء الواعدين أحمد هانى، ماريا مينا، جوي جورج، محمد إيهاب، مريم عادل، رولا خالد، فريدة درويش، جنى علاء، جنى مقلد، ملك إيهاب، درة عثمان، عاليا، لارا عمر.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة.

واعتاد المركز المشاركة في الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا وتقديرًا لجهدهم.

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