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تعرف على شخصية ريم مصطفى في مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

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تعرف على شخصية ريم مصطفى في مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية ريم مصطفى في مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - تعاقدت الفنانة ريم مصطفى على المشاركة في مسلسل “سيد الناس” الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، وتلعب ريم مصطفى شخصية إحدى الفتيات اللواتي يتعلقن بعمرو سعد، وتربطها علاقة حب خلال أحداث العمل,

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسل "سيد الناس" الذى يخوض به السباق الرمضاني القادم، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامي من تصوير مسلسله الآخر "أش أش".

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

 

أبطال مسلسل “سيد الناس”

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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