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مشاهير العرب - سميرة سعيد تروج لأغانيها القديمة من خلال الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سميرة سعيد تروج لأغانيها القديمة من خلال الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سميرة سعيد تروج لأغانيها القديمة من خلال الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - لجأت الفنانة سميرة سعيد إلى الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم أغانيها القديمة من خلال تحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصورة، بطريقة حديثة.

وتتعاون سعيد في هذا المشروع مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع، ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لإحياء أرشيفها الفني، فمنذ فترة قامت سعيد بتحديث قناتها الرسمية على يوتيوب بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية.

آخر أعمال سميرة سعيد

ومؤخرا طرحت المطربة سميرة سعيد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «زن»، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

أغنية «زن» لـ سميرة سعيد من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

كلمات أغنية «زن»

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

«زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

أنه يجيبني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وخد عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق أوي عليا

ده من سلام بقيت بنام

وأقوم أوام

وأقول حرام تنامي يا عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق أوي عليا

ده من سلام بقيت بنام

وأقوم أوام

وأقول حرام تنامي يا عينيا

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن

صوت نازل زن

صعب يا ناس وسهون

سابلي دماغي تون

وشكلي حنيت

زن

وجالي كإن

فجأة طلعلي الجن

قلبي صغر في السن

لقيتني غنيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وبان عليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف حواليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف حواليا

زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

أنه يجيني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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