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اختيار ريان كرانستون وليلي جلادستون لبطولة فيلم LONE WOLF - أخبار كلمتك

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اختيار ريان كرانستون وليلي جلادستون لبطولة فيلم LONE WOLF - أخبار كلمتك

اختيار ريان كرانستون وليلي جلادستون لبطولة فيلم LONE WOLF - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:21 صباحاً -  بريان كرانستون، كشفت تقارير صحفية، أنه وقع الاختيار على كل من الممثل الشهير، بريان كرانستون، والممثلة المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار، ليلي جلادستون لبطولة فيلم LONE WOLF.

تفاصيل فيلم LONE WOLF

فيلم LONE WOLF، ينتمي إلى نوعية أفلام الإثارة والأكشن، وتدور أحداثه حول طبيب بيطري مضطرب نفسيًّا، ويعاني من الإدمان، يتم تجنيده من قبل أحد الأثرياء، لتنفيذ مؤامرة حكومية سرية، وهي التخلص من رجل سياسي رفيع المستوى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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