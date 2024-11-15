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بسبب إسرائيل، حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II - أخبار كلمتك

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بسبب إسرائيل، حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II - أخبار كلمتك

بسبب إسرائيل، حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - GLADIATOR ll،  فوجئ المشاهدون، لفيلم Gladiator II، من حذف جميع مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية 'مي القلماوي'، بالكامل من أحداث الفيلم، على الرغم من وجودها في العروض الدعائية الأولية للفيلم والتي كانت تشير إلى أنها ستلعب دورا رئيسيا.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أنه يعتقد أن حذف جميع مشاهد مي القلماوي، جاء بسبب إدانتها العلنية للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في فلسطين.

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تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

فيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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