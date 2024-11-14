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تامر جوزيف: اشتغلنا على مسلسل نقطة سودة كأنه عمل أجنبي - أخبار كلمتك

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تامر جوزيف: اشتغلنا على مسلسل نقطة سودة كأنه عمل أجنبي - أخبار كلمتك

تامر جوزيف: اشتغلنا على مسلسل نقطة سودة كأنه عمل أجنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:45 مساءً - أعرب مدير تصوير مسلسل "نقطة سودة" تامر جوزيف، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه المسلسل بعد عرض أولى حلقاته وتصدره الترند  في مصر على منصة شاهد. 

وقال جوزيف: "الحمد لله المسلسل تصدر الترند منذ الحلقة الأولى، وهذا شيء أسعدني للغاية، خاصة أن ردود الأفعال التي تصلني كلها إيجابية وجيدة إلى أبعد الحدود".

وتابع: "بعدما رشحني المخرج الكبير محمد أسامة للمسلسل وهو صديقي على المستوى الشخصي وعملنا معًا من قبل، قرأت السيناريو فوجدته مختلفًا وجديدًا وفكرته جيدة للغاية، فعقدنا جلسات عمل كثيرة حتى نتفق على شكل الصورة كأنه مسلسل أجنبي وليس مصريًّا". 

 

فريق عمل مسلسل "نقطة سودة"

جدير بالذكر أن مسلسل نقطة سودة من بطولة أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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