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مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، في دورته الـ 45، عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة آسر ياسين ضمن برامج المهرجان، والذي من المقرر أن يقام في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عرض مسلسل موعد مع الماضي ضمن برامج المهرجان، قائلة: «يسعدنا الإعلان عن عرض خاص لمسلسل “موعد مع الماضي” ضمن قسم البرامج الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وندعوكم لمشاهدة الحلقتين الأولى والثانية، بحضور نجوم العمل وهو من إخراج السدير مسعود».

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل «موعد مع الماضي» في مصر، حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل «موعد مع الماضي»، يشارك في بطولته، الفنان آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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