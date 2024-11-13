مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:07 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 عن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح مساء اليوم الأربعاء "أحلام عابرة".

جدول عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي

وتنطلق عروض باقي الأفلام ابتداء من غد الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، ويأتي جدول عروض الأفلام كالتالي:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.