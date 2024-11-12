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مشاهير العرب - مركبة وصعبة.. تفاصيل شخصية وفاء عامر في مسلسل «نقطة سودة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مركبة وصعبة.. تفاصيل شخصية وفاء عامر في مسلسل «نقطة سودة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مركبة وصعبة.. تفاصيل شخصية وفاء عامر في مسلسل «نقطة سودة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - تستعد الفنانة وفاء عامر، لانطلاقة أحدث مشاركاتها الدرامية في مسلسل «نقطة سودة»، من بطولة الفنانة ناهد السباعي والفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال شهر نوفمبر عبر شاشة MBC.

تفاصيل شخصية وفاء عامر في مسلسل نقطة سودة

و تقدم وفاء عامر، خلال مسلسل «نقطة سودة» شخصية مركبة، وذلك ضمن تفاصيل العمل الدرامي الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير يشهد حالة من الصراع بين عائلة السيوفي.

وفاء عامر

موعد عرض مسلسل نقطة سودة

وانطلقت حلقات مسلسل نقطة سودة من بطولة الفنانة ناهد السباعي، أمس الأثنين الموافق لـ 11 نوفمبر، عبر شاشة MBC، ويتكون العمل من 45 حلقة.

تفاصيل مسلسل نقطة سوداء

تدور أحداث مسلسل نقطة سوداء في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويتكون من 45 حلقة، وسيتم تقسيمة، ويعرض مايو المقبل، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

وفاء عامر

أبطال مسلسل نقطة سوداء

يشارك في بطولة العمل، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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