مشاهير العرب - 3 دعامات في القلب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - بدأت الفنانة نشوى مصطفى، في التعافي والرجوع لحياتها الطبيعية، وذلك بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، وتركيب 3 دعامات في القلب بسبب التوتر والضغط النفسي الشديد.

تفاصيل الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى

وكتبت نشوى مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «سبب من الأسباب الأساسية بعد قدر الله في مسألة مروري بالوعكة الصحية الصعبة اللي ربنا نجاني منها بلطفه ورحمته، هو التوتر والضغط النفسي، كنت بفكر لهم في حلول رغم أنهم هما شخصيًا بيتجاوزوا مشاكلهم ويعيشوا حياتهم، ومحدش أساسًا بيقدر».

وأضافت مصطفى: «تعلمت أني أساعد وأشيل وأحل بالقدر اللي أعرف أتحمله، لأن في النهاية قلبي ما استحملش وقال لي ارحميني، أوعوا تيجوا على نفسكم بزيادة، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، بنتعلم».

حقيقة اعتزال نشوى مصطفى الفن

وكانت نشوى مصطفى، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما تداولت أنباء حول اعتزالها مما أثار قلق الكثيرين المحبين لديها، الأمر الذي خرجت عن صمتها لتنفيه، موضحة أنها شائعات ليس لديها أساس من الصحة، لتعلن عن مسلسلها في موسم رمضان 2025.

آخر أعمال نشوى مصطفى

وتعد آخر أعمال نشوى مصطفى، مشاركتها في مسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة النجم خالد النبوي، الذي دارت أحداثه حول أمجد مختار الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، ويبدأ في مواجهة التحديات بعد وفاة زوجته في تربية أبنائه السته.

وضم مسلسل إمبراطورية ميم عدد من نجوم الفن أبرزهم، خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبد القدوس ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.