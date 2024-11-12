مشاهير العرب - «مانجاية البلد».. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة بهوليوود والجمهور يعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - هدى الإتربي.. تصدرت الفنانة هدى الإتربي محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، في هوليوود بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

الفنانة هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام صورا لها في هوليوود، وعلقت عليها قائلة: «باريس».

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صور هدى الإتربي، وجاءت التعليقات كالتالي: «مانجايه البلد، قنبلة الجيل العسل، باربي الشرق الأوسط، إيه الحلاوة دي يا فنانة، قمر وربي، نجمة الفن الحلوة.

آخر أعمال الفنانة هدى الإتربي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة هدى الإتربي مسلسل العتاولة الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن أحداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل العتاولة

يقوم ببطولة مسلسل «العتاولة» النجم أحمد السقا، ويشاركه في العمل طارق لطفي، وزينة، وباسم سمرة، ومي كساب، وصلاح عبد الله، وفريدة سيف النصر، ومحمد التاجي، ونهى عابدين، وهدى الإتربي، وأحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.