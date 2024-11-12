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مشاهير العرب - صالون الدكتورة بهية في «استراليا» ينظم حفلا لعازف الأورج مجدي الحسيني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - صالون الدكتورة بهية في «استراليا» ينظم حفلا لعازف الأورج مجدي الحسيني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صالون الدكتورة بهية في «استراليا» ينظم حفلا لعازف الأورج مجدي الحسيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:22 صباحاً - نظم صالون الدكتورة بهية أبو حمد للشعر والآداب باستراليا يوم السبت الماضي 9 نوفمبر 2024، حفلا لعازف الأورج المعروف الدكتور مجدي الحسيني.

شارك في الحفل عدد من فناني المهجر، حيث قدمت الحفل الإعلامية الفنانة منى وهبة.

يذكر أنه تم افتتاح صالون الدكتورة بهية أبو حمد للشعر والأدب في «بانشبول -سيدني» برعاية وزارة الثقافة في لبنان، ومجلس سفراء العرب في كانبيرا (بموجب موافقة سابقة من عميده السابق السفير الدكتور علي كريشان)، ونقابة شعراء الزجل في لبنان.

وكان قد حضر الاحتفال رئيس طائفة الصابئة المندائييين في العراق والعالم الريشما ستار جبار حلو، وعامر حداد مدير مكتب الطائفة في سيدني، رئيس دير مارشربل الاب اسعد لحود، والرئيس السابق الاب لويس الفرخ، والشعراء فؤاد خوري وجورج منصور وسايد مخايل وانطوان قزي وطوني رزق ووديع شامخ، ومن ملبورن الشاعر إبراهيم موسى والبروفيسور رفعت عبيد، وعازف الشيللو مجدي فؤاد بولس، والموسيقار عازف الاورغ الدكتور مجدي الحسيني، رئيسة جمعية هميانا الثابئة المندائية شهلا شاكر خميس ورؤساء جمعيات ومؤسسات ثقافية واجتماعية وحزبية وممثلو وسائل الإعلام ومثقفون وادباء وشعراء من الجاليات العربية.

وقدم المناسبة التي بدأت بالنشيدين الاسترالي واللبناني الصحافي سلام الخدادي ثم وقف الحاضرون دقيقة صمت من أجل السلام.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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