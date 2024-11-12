مشاهير العرب - صالون الدكتورة بهية في «استراليا» ينظم حفلا لعازف الأورج مجدي الحسيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:22 صباحاً - نظم صالون الدكتورة بهية أبو حمد للشعر والآداب باستراليا يوم السبت الماضي 9 نوفمبر 2024، حفلا لعازف الأورج المعروف الدكتور مجدي الحسيني.

شارك في الحفل عدد من فناني المهجر، حيث قدمت الحفل الإعلامية الفنانة منى وهبة.

يذكر أنه تم افتتاح صالون الدكتورة بهية أبو حمد للشعر والأدب في «بانشبول -سيدني» برعاية وزارة الثقافة في لبنان، ومجلس سفراء العرب في كانبيرا (بموجب موافقة سابقة من عميده السابق السفير الدكتور علي كريشان)، ونقابة شعراء الزجل في لبنان.

وكان قد حضر الاحتفال رئيس طائفة الصابئة المندائييين في العراق والعالم الريشما ستار جبار حلو، وعامر حداد مدير مكتب الطائفة في سيدني، رئيس دير مارشربل الاب اسعد لحود، والرئيس السابق الاب لويس الفرخ، والشعراء فؤاد خوري وجورج منصور وسايد مخايل وانطوان قزي وطوني رزق ووديع شامخ، ومن ملبورن الشاعر إبراهيم موسى والبروفيسور رفعت عبيد، وعازف الشيللو مجدي فؤاد بولس، والموسيقار عازف الاورغ الدكتور مجدي الحسيني، رئيسة جمعية هميانا الثابئة المندائية شهلا شاكر خميس ورؤساء جمعيات ومؤسسات ثقافية واجتماعية وحزبية وممثلو وسائل الإعلام ومثقفون وادباء وشعراء من الجاليات العربية.

وقدم المناسبة التي بدأت بالنشيدين الاسترالي واللبناني الصحافي سلام الخدادي ثم وقف الحاضرون دقيقة صمت من أجل السلام.