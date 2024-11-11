مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - تصدر الفنانمحيي إسماعيل، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل

وكشف أشرف فايق، ابن شقيق محيي إسماعيل، عن حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «عمي محيى إسماعيل بخير والحمد لله، وشكرا لكل من حضر أو اتصل أو حتى حاول الاتصال للاطمئنان، وسوف نخرج من المستشفى غداً بعد عمل بعض الفحوصات والأشعات».

تعرض محيي إسماعيل لأزمة صحية

وكان الفنان محيي إسماعيل، تعرض لأزمة صحية الأيام الماضية، وذلك بعد ساعات من احتفاله بعيد ميلاده في نادي المهن التمثيلية، دخل على إثرها لأحد المستشفيات.

آخر أعمال محيي إسماعيل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محيي إسماعيل، هو مشاركته في فيلم «الكنز» الجزء الثاني، والذي ضم في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري، وأحمد حاتم، وأحمد رزق، وعدد من الفنانين، إخراج وتأليف شريف عرفة.