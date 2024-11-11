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مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - تصدر الفنانمحيي إسماعيل، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل

وكشف أشرف فايق، ابن شقيق محيي إسماعيل، عن حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «عمي محيى إسماعيل بخير والحمد لله، وشكرا لكل من حضر أو اتصل أو حتى حاول الاتصال للاطمئنان، وسوف نخرج من المستشفى غداً بعد عمل بعض الفحوصات والأشعات».

محيي إسماعيل

تعرض محيي إسماعيل لأزمة صحية

وكان الفنان محيي إسماعيل، تعرض لأزمة صحية الأيام الماضية، وذلك بعد ساعات من احتفاله بعيد ميلاده في نادي المهن التمثيلية، دخل على إثرها لأحد المستشفيات.

محيي إسماعيل

آخر أعمال محيي إسماعيل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محيي إسماعيل، هو مشاركته في فيلم «الكنز» الجزء الثاني، والذي ضم في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري، وأحمد حاتم، وأحمد رزق، وعدد من الفنانين، إخراج وتأليف شريف عرفة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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