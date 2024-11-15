5 ملايين جنيه إيرادات الهوى سلطان أمس الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - حقق فيلم الهوى سلطان الذي يقوم ببطولته كل من منة شلبي وأحمد داوود إيرادات أمس الخميس زادت على 5 ملايين جنيه، ليحتل المركز الأول بين الأعمال المعروضة معه.

فيلم الهوى سلطان

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث الفيلم الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.

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