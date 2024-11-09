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تعليق من أحمد داود عن عرض فيلم “الهوى سلطان” بدور السينما - أخبار كلمتك

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تعليق من أحمد داود عن عرض فيلم “الهوى سلطان” بدور السينما - أخبار كلمتك

تعليق من أحمد داود عن عرض فيلم “الهوى سلطان” بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 10:11 ص 11/9/2024 10:11:41 AM

الهوى سلطان، كلمتك
الهوى سلطان، كلمتك

أعرب الفنان أحمد داود عن سعادته بخروج فيلمه الجديد “الهوى سلطان” للنور وعرضه بدور العرض السينمائي عقب فترة طويلة من التحضير، وهو الفيلم الذي جعله يعتذر عن الموسم الثالث من فيلم الأكشن “ولاد رزق”.

ونشر داوود مقطع فيديو مصور لتوافد الجمهور دور السينما لمشاهدة “الهوى سلطان” الذي تم طرحه قبل 48 ساعة فى شباك التذاكر المصري.. وأرفق أحمد داود الفيديو بــكلمات شكر وامتنان.. قائلًا: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه.. الحمد لله..

 

قصة فيلم الهوى سلطان 

 الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان 

الفيلم  بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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