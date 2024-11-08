أسماء جلال تكشف اسم شخص تمنت أن تقابله في موعد غرامي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - كشفت الفنانة أسماء جلال، الشيء الذي تكرهه في شخصيتها، مؤكدة أنها شخص متردد بشكل كبير.

أسماء جلال ورشدي أباظة

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “ِarab wood”: أكتر حاجة بحبها فيا إني خلقي ضيق فبنجز الحاجة بسرعة، متابعة: كنت بتمنى أن يجمعها موعد غرامي مع الراجل رشدي أباظة.

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وقالت أسماء جلال خلال اللقاء إنها تحب أغاني العيد وشهر رمضان، بالإضافة إلى أغاني بكار، وأغنية حبيبي الأولاني لرامي صبري.

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