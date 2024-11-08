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أسماء جلال تكشف اسم شخص تمنت أن تقابله في موعد غرامي (فيديو) - أخبار كلمتك

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أسماء جلال تكشف اسم شخص تمنت أن تقابله في موعد غرامي (فيديو) - أخبار كلمتك

أسماء جلال تكشف اسم شخص تمنت أن تقابله في موعد غرامي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - كشفت  الفنانة أسماء جلال، الشيء الذي تكرهه في شخصيتها، مؤكدة أنها شخص متردد بشكل كبير.

أسماء جلال ورشدي أباظة

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “ِarab wood”: أكتر حاجة بحبها فيا إني خلقي ضيق فبنجز الحاجة بسرعة، متابعة: كنت بتمنى أن يجمعها موعد غرامي مع الراجل رشدي أباظة. 

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎ArabWood‎‏ (@‏‎arabwoodtv‎‏)‎‏

وقالت أسماء جلال خلال اللقاء إنها تحب أغاني العيد وشهر رمضان، بالإضافة إلى أغاني بكار، وأغنية حبيبي الأولاني لرامي صبري. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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