مشاهير العرب - قبل عرضها بالرياض.. التفاصيل الكاملة لمسرحية «إس إس هانم» لـ إسعاد يونس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - تعود الفنانة الكبيرة إسعاد يونس للمسرح بعد غياب طويل بمسرحية «إس إس هانم» المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالتعاون مع العديد من النجوم خلال الفترة المقبلة، ومع الإعلان عن عرض المسرحية، زاد تشوق الجمهور لمعرفة التفاصيل الكاملة لمسرحية «إس إس هانم».

تفاصيل مسرحية «إس إس هانم» لـ إسعاد يونس

تلعب إسعاد يونس خلال أحداث مسرحية «إس إس هانم»، شخصية سيدة من الطبقة الأرستقراطية تعود إلى الحياة مرة أخرى بعد وفاتها لتجد الكثير من التغيرات في حياتها، حيث يتزوج زوجها بفتاة صغيرة، بالإضافة إلى تغيير سلوكيات أبنائها وبيع منزلها الموروث، فتقرر الانتقام وتأديب الجميع، لكن هناك مفاجأة غير متوقعة تنتظرها.

أسعار تذاكر مسرحية إس إس هانم لـ إسعاد يونس

وفي وقت سابق، كشف المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أسعار تذاكر مسرحية إس إس هانم، وجاءت بين الفئات السعرية التالية: 95 ريال سعودي، 120 ريال سعودي، 170 ريال سعودي، 300 ريال سعودي، 500 ريال سعودي، 800 ريال سعودي، 900 ريال سعودي».

موعد عرض مسرحية إس إس هانم بموسم الرياض

من المقرر أن يبدأ عرض مسرحية إس إس هانم، مساء اليوم 7 نوفمبر 2024 ويستمر عرضها حتى 11 من الشهر ذاته، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح محمد العلي.

آخر أعمال إسعاد يونس

وعرض خلال فترة قريبة لـ إسعاد يونس مسلسل تيتا زوزو عبر شاشة DMC، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير.

وشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو، عدد من نجوم الفن أبرزهم إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.