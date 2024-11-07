أغاني كوكب الشرق بإبداعات مواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:35 مساءً - الخميس 07/نوفمبر/2024 - 03:30 م 11/7/2024 3:30:45 PM

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا بعنوان “ليلة في حب أم كلثوم” للواعدين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، ويحييه فصل الرق بمصاحبة التخت العربى قيادة الفنان إيهاب عباس وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٨ نوفمبر الجاري علي مسرح معهد الموسيقى العربية.

حفل ليلة في حب أم كلثوم

ويتضمن البرنامج باقة من أروع أغاني كوكب الشرق منها ألف ليلة وليلة، أنا في انتظارك، حبيبي يسعد أوقاته، أنت عمري، صولو على الرق فات الميعاد" أداء الموهوبين عبد الرحمن حديده، نيفين نبيل، مصطفى ظاظا، محمد سعيد، مريم اشرف،محمد يوسف، ممدوح الزينى، سعيد المغربى، يوسف حمدى، كورولس.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.