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أغاني كوكب الشرق بإبداعات مواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

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أغاني كوكب الشرق بإبداعات مواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

أغاني كوكب الشرق بإبداعات مواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:35 مساءً - الخميس 07/نوفمبر/2024 - 03:30 م 11/7/2024 3:30:45 PM

مسرح معهد الموسيقى
مسرح معهد الموسيقى العربية، كلمتك

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا بعنوان “ليلة في حب أم كلثوم” للواعدين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى  الدكتور سامح صابر، ويحييه فصل الرق  بمصاحبة التخت العربى قيادة الفنان إيهاب عباس وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٨ نوفمبر الجاري علي مسرح معهد الموسيقى العربية. 

حفل ليلة في حب أم كلثوم 

ويتضمن البرنامج باقة من أروع أغاني كوكب الشرق منها ألف ليلة وليلة، أنا في انتظارك، حبيبي يسعد أوقاته، أنت عمري، صولو على الرق فات الميعاد" أداء الموهوبين عبد الرحمن حديده، نيفين نبيل، مصطفى ظاظا، محمد سعيد، مريم اشرف،محمد يوسف، ممدوح الزينى، سعيد المغربى، يوسف حمدى، كورولس.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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