مشاهير العرب - أبرز أعمال الفنانة زينة.. هل تشارك في دراما رمضان 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - تصدرت الفنانة زينة، محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إطلالتها الجريئة والمميزة، التي فجأت بها الجمهور.

حيث أطلت زينة، على الجمهور وهي مرتدية فستانا باللون الفوشيا الفاقع قصير فوق الركبة ومكشوف ونسقت معه الفرو الأسود، كما اعتمدت زينة على وضع المكياج بلمسات بسيطة من مكياج العيون واستخدمت مع الشفاه اللون البينك وهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة.

وخلال السطور التالية نرصد لكم أبرز الأعمال للفنانة زينة، ومشاركتها في مسلسلات رمضان 2025.

أبرز الأعمال الفنية لـ زينة

كانت البداية الفعلية لـ زينة، عندما التقت المخرج الكبير داوود عبد السيد، والذي رشحها لدور مهم في فيلم "أرض الخوف" إنتاج 1999 وبطولة أحمد زكي، ومن هنا توالت أعمالها في السينما والتليفزيون، وعندما نتأمل رصيدها على شاشة السينما يتبين أنه يضم 22 فيلما أبرزها "المصلحة، الجزيرة، كارما، كابتن هيما، بلبل حيران، الكبار، بنتين من مصر"، أما على شاشة التليفزيون فشاركت في بطولة 18 مسلسلا منها: "عفاريت السيالة، للثروة حسابات أخرى، جمع سالم، زواج بالإكراه، ليالي، من أطلق الرصاص على هند علام".

مشاركة زينة في رمضان 2025

ويتساءل العديد من جمهور زينة، عن حقيقة مشاركتها في الماراثون الرمضاني 2025، حيث من المقرر أن تشارك في البطولة النسائية لمسلسل «العتاولة 2 بجانب النجم أحمد السقا، وذلك بعدما حققت نجاحا باهرا بشخصية "حنة" في الجزء الأول في الموسم الرمضاني المنقضي.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة، في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

آخر أعمال زينة

وكانت آخر أعمال الفنانة زينة هو فيلم «الإسكندراني»، والذي شهد أولى بطولات الفنان أحمد العوضي بمشاركة كل من حسين فهمي وبيومي فؤاد وغيرهم، والعمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.