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مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفائزة في جوائز مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفائزة في جوائز مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفائزة في جوائز مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا خلال حفل ختام الدورة الأولى للمهرجان الذي أقيم اليوم بالعين السخنة، جوائز الأعمال التي فازت في مسابقته للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز الـ5 دقائق والـ10 دقائق شاركت في المهرجان.

وتمكن الفيلم المصري إلى الأبد إخراج يوحنا أشرف من حصد جائزة أفضل فيلم روائي قصير، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير إلى العماني صنع في حضرموت إخراج مجاهد عسل.

بينما فاز الفيلم المصري «بحر» بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة، من إخراج بلال أبو سمرة على، وجاء ذلك بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم: لطفي لبيب وسعيد حامد وكلوديا حنا وأسامة أبونار رئيس المهرجان وزياد سمير نائب رئيس المهرجان.

ويذكر أن المهرجان انطلق يوم 3 نوفمبر الجاري بمشاركة 45 دولة عربية وأجنبية تنافست علي جوائز مسابقتيه للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز الـ5 دقائق والـ10 دقائق، وترأس لجنة تحكيمه المخرج السنغالي العالمي موسى توريه وضمت العديد من نجوم وصناع الأفلام من أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا.

وشهدت فعاليات مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا تقديم العديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم، وتمتد أنشطتها وفعالياتها لتشمل مدن محافظة السويس بأكملها على مدار العام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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