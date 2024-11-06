مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفائزة في جوائز مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا خلال حفل ختام الدورة الأولى للمهرجان الذي أقيم اليوم بالعين السخنة، جوائز الأعمال التي فازت في مسابقته للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز الـ5 دقائق والـ10 دقائق شاركت في المهرجان.

وتمكن الفيلم المصري إلى الأبد إخراج يوحنا أشرف من حصد جائزة أفضل فيلم روائي قصير، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير إلى العماني صنع في حضرموت إخراج مجاهد عسل.

بينما فاز الفيلم المصري «بحر» بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة، من إخراج بلال أبو سمرة على، وجاء ذلك بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم: لطفي لبيب وسعيد حامد وكلوديا حنا وأسامة أبونار رئيس المهرجان وزياد سمير نائب رئيس المهرجان.

ويذكر أن المهرجان انطلق يوم 3 نوفمبر الجاري بمشاركة 45 دولة عربية وأجنبية تنافست علي جوائز مسابقتيه للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز الـ5 دقائق والـ10 دقائق، وترأس لجنة تحكيمه المخرج السنغالي العالمي موسى توريه وضمت العديد من نجوم وصناع الأفلام من أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا.

وشهدت فعاليات مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا تقديم العديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم، وتمتد أنشطتها وفعالياتها لتشمل مدن محافظة السويس بأكملها على مدار العام.