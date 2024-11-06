مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:46 مساءً - مسلسل وتر حساس.. ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل وتر حساس، خاصة بعدما أصبحت الأحداث أكثر تشويقًا، لذلك يبحث الكثير عن موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل وتر حساس.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل وتر حساس

وتعرض الحلقة 8 من مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء عبر قناة ON، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

مسلسل وتر حساس الحلقة 8

بينما يذاع مسلسل وتر حساس الحلقة 8 عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، كما يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس وقنوات العرض

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس عبر قنوات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتأتي الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

أحداث مسلسل وتر حساس

ويأتي مسلسل وتر حساس، في إطار تشويقي درامي، وتدور أحداثه حول الخيانة الزوجية والخلافات العائلية، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة «هيدي كرم».

أبطال مسلسل وتر حساس

ومسلسل «وتر حساس» من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.