رئيس أكاديمية الفنون تفتتح الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للطفل العربي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:55 مساءً - شهدت قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الثانية "دورة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي"، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ورئيس شرف المهرجان، والدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان، ولفيف من المسرحين والأكاديمين المصريين والعرب.

رئيس أكاديمية الفنون

ورحبت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ورئيس شرف المهرجان، بالحضور من الفنان وضيوف المهرجان وعلى رأسهم ممثلي دولة ضيف الشرف الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى ان المهرجان فرصة لمشاهدة إبداعات المبدعين الصغار، وتنمية مواهبهم، وهو ما يمكن البناء عليه لإيجاد بيئة ثقافية غنية محفزة على الإبداع والابتكار، تعزيز التواصل الاجتماعي بين الأجيال، مشيدة بفعاليات المهرجان التي اتسمت بالتنوع والتعدد.

رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

من جانبها قالت الدكتورة داليا همام، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي: "في البداية اسمحوا لي أن أتحدث عن حلمي الذي تحقق، وهو المهرجان، الحلم الذي يكبر معكم وبيكم، وبموهوبينا الصغار، وهنا اسمحوا لى أن أتقدم بالشكر إلى كل فريق عمل المهرجان والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والرئيس الشرفي للمهرجان الذي آمنت بالفكرة.. من أجمل الأشياء في الدنيا، هو العمل مع الأطفال، ومن أجل رؤية الغد، لابد من رؤية أطفالنا اليوم".

وأضافت "داليا": "في الدورة الثانية من عمر المهرجان، أضفنا فعاليات ومسارات أكثر من الدورة الأولى، حيث أضفنا مسارا لذوي الهمم، بجانب مسار المسرح المدرسي والذي يضم مسابقات في فنون الأداء، والاستعراض والرسم، كما نقدم هذا العام عددا من الورش التدريبية الفنية، وهى ورشة الكتابة ويقدمها الكاتب والفنان شاذلي فرح، وورشة التمثيل ويقدمها المخرج شادي الدالي، وورشة الكولاج وتقدمها الدكتورة عايشة الكندري، وورشة صناعة الدمى وتقدمها الدكتورة خلود الرشيدي.

وتابعت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي: "نقدم هذا العام أيضًا مسابقة التأليف، والتي أسفرت عن مجموعة رائعة من الفائزين سوف يتم الإعلان عنهم خلال حفل ختام المهرجان، كما نقدم مسابقات في فنون الدوبلاج والأداء الصوتي تحمل اسم المخرج الكبير عصام السيد".

تكريم المبدعين والفنانين

وبعدها كرمت كل من الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة داليا همام رئيس المهرجان، بتكريم عدد من المبدعين عن مسيرتهم الفنية الكبيرة، وهم: الفنان القدير رشوان توفيق، وقدم إليه التكريم الكاتب الكبير محمد بهجت، والفنان القدير أحمد ماهر، والفنان القدير عزت زين، والكاتب المسرحي الكبير محمد عبد الحافظ ناصف، والفنان الإماراتي خليفة التخلوفة.

وبعدها تم تقديم لجنة المشاهدة المسرح المدرسي والفرق، وضمت: الدكتورة داليا همام رئيس المهرجان، الكاتب مجدي محفوظ، والمخرج محمد محمود، ولجنة مشاهدة عروض ذوي الهمم: الدكتورة أميرة الشودفي، الدكتور علي الجنفدي، المهندسة نهاد السيد.

كما تم تقديم أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية والفرق: الدكتور وليد شوشة، الدكتور طارق مهران، الفنان الإماراتي الكبير عبد الله راشد، الفنانة الليبية الكبيرة خدوجة صبري، الفنانة القديرة عزة لبيب، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم، وهم: الدكتورة خلود الرشيدى من الكويت رئيسا للجنة، مهندسة الديكور نهاد السيد، مهندس الديكور بكار حميدة، الفنان محمد السيد، الفنانة إيناس محمد، كما تم تقديم أعضاء لجنة تحكيم عروض ذوي الهمم، وهم: الدكتور شوكت المصري، والدكتور علي الجنفدي، والفنانة الكبيرة وفاء الحكيم، الإعلامي عبد الحميد السيد، والفنان والكاتب جمال عبد الناصر، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الإلقاء، وهم الفنان محمد رشاد، الفنان الكبير أحمد ماهر، الفنان نديم هشام، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الاستعراض، وهم الفنان حسن زكي، الفنان الدكتور حسام محسب.

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