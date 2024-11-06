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مشاهير العرب - تفاصيل شخصية حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»| صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل شخصية حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - تنتظر الفنانة حنان مطاوع، عرض أحدث أعمالها الدرامية المنتظرة الجديد مسلسل «صفحة بيضا»، بعد النجاح الكبير التي حققته في مسلسل «صوت وصورة».

حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»

وشاركت الفنانة حنان مطاوع صورة من كواليس مسلسل «صفحة بيضا»، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام».

وظهرت حنان مطاوع في الصورة بإطلالة جديدة جذابة، حيث اعتمدت تسريحة شعر مميزة وتسريحة شعر مختلفة تتدلى على كتفيها وعلقت عليها قائلة:«ضي.. صفحة بيضا».

مسلسل «صفحة بيضا»

قرر العاملين في مسلسل «صفحة بيضا» تغيير اسم العمل من «تقاطع طرق» إلى «صفحة بيضا»، ويواصل فريق العمل التحضيرات اللازمة قبل إنطلاق عرض المسلسل.

حنان مطاوع

شخصية حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»

وتجسد حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»، شخصية دكتورة جامعية، وما يعانوا منه يوميا بحياتهم، حيث تجسد هي والفنانة مها نصار، دور دكتورة جامعية، وتدور أحداث العمل في إطار من الغموض والجريمة.

حنان مطاوع

مسلسل «صفحة بيضا»

«صفحة بيضا»من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر عرضه في نهاية العام الجاري على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، لتدخل حنان مطاوع منافسات موسم دراما الـ Off Season.

حنان مطاوع

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حنان مطاوع، نخبة من النجوم منهم: سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، وحسن العدل، وتدور أحداث المسلسل في إطار مجتمع تشويقي، حيث تواجه حنان مطاوع العديد من التحديات وتحاول الوصول إلى حل لها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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