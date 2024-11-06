مشاهير العرب - تفاصيل شخصية حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - تنتظر الفنانة حنان مطاوع، عرض أحدث أعمالها الدرامية المنتظرة الجديد مسلسل «صفحة بيضا»، بعد النجاح الكبير التي حققته في مسلسل «صوت وصورة».

حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»

وشاركت الفنانة حنان مطاوع صورة من كواليس مسلسل «صفحة بيضا»، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام».

وظهرت حنان مطاوع في الصورة بإطلالة جديدة جذابة، حيث اعتمدت تسريحة شعر مميزة وتسريحة شعر مختلفة تتدلى على كتفيها وعلقت عليها قائلة:«ضي.. صفحة بيضا».

مسلسل «صفحة بيضا»

قرر العاملين في مسلسل «صفحة بيضا» تغيير اسم العمل من «تقاطع طرق» إلى «صفحة بيضا»، ويواصل فريق العمل التحضيرات اللازمة قبل إنطلاق عرض المسلسل.

شخصية حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»

وتجسد حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»، شخصية دكتورة جامعية، وما يعانوا منه يوميا بحياتهم، حيث تجسد هي والفنانة مها نصار، دور دكتورة جامعية، وتدور أحداث العمل في إطار من الغموض والجريمة.

مسلسل «صفحة بيضا»

«صفحة بيضا»من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر عرضه في نهاية العام الجاري على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، لتدخل حنان مطاوع منافسات موسم دراما الـ Off Season.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حنان مطاوع، نخبة من النجوم منهم: سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، وحسن العدل، وتدور أحداث المسلسل في إطار مجتمع تشويقي، حيث تواجه حنان مطاوع العديد من التحديات وتحاول الوصول إلى حل لها.