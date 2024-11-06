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بعد إعلانه الفوز بالانتخابات الأمريكية، أوليفر ستون يعتزم إنتاج فيلم عن محاولة اغتيال ترامب - أخبار كلمتك

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بعد إعلانه الفوز بالانتخابات الأمريكية، أوليفر ستون يعتزم إنتاج فيلم عن محاولة اغتيال ترامب - أخبار كلمتك

بعد إعلانه الفوز بالانتخابات الأمريكية، أوليفر ستون يعتزم إنتاج فيلم عن محاولة اغتيال ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:15 صباحاً -  هوليوود والانتخابات الأمريكية، بعد دقائق قليلة من إعلان دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن المخرج الحائز علي جائزة الأوسكار، أوليفر ستون إنتاجه فيلم عن محاولة اغتيال دونالد ترامب، والتي وقعت منذ عدة أشهر في أحد التجمعات الجماهيرية.

Oliver Stone: charges against Donald Trump are 'ridiculous' | South China Morning Post
أوليفر ستون

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

 وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلِّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل إعلان ترامب حسمه مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث إن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لمرشحة الحزب الديمقراطي لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد إعلان دونالد ترامب فوزه بالرئاسة.

 

نجوم هوليوود ينشرون صورهم مع علامة التصويت في الانتخابات الأمريكية

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو وصور)

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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