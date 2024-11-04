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مشاهير العرب - قريبا بدور العرض.. ياسمين رئيس تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «الهنا اللي انا فيه» (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قريبا بدور العرض.. ياسمين رئيس تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «الهنا اللي انا فيه» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قريبا بدور العرض.. ياسمين رئيس تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «الهنا اللي انا فيه» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:59 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن بوستر فيلمها الجديد «الهنا اللي أنا فيه» والمقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية.

وشاركت ياسمين رئيس، بوستر العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلقت عليه: «فيلم الهنا اللي أنا فيه، قريباً بجميع دور العرض، بطولة: كريم محمود عبد العزيز -️ دينا الشربيني - ياسمين رئيس - حاتم صلاح - مريم الجندي، تأليف: أيمن بهجت قمر، إخراج: خالد مرعي».

فيلم الهنا اللي انا فيه

فيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس ومريم الجندي وحاتم صلاح ومن تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

مسلسل رقم سري

وتستعد الفنانة ياسمين رئيس، لعرض مسلسلها الجديد «رقم سري» خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قنوات dmc.

يضم مسلسل رقم سري، في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم: ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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