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مشاهير العرب - شلل مؤقت في المعدة.. تفاصيل مرض الفنانة هند عبد الحليم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شلل مؤقت في المعدة.. تفاصيل مرض الفنانة هند عبد الحليم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شلل مؤقت في المعدة.. تفاصيل مرض الفنانة هند عبد الحليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً - تعرضت الفنانة هند عبد الحليم إلى وعكة صحية، خلال الفترة الماضية، أدت إلى دخولها المستشفى، بسبب حقن التخسيس لإنقاص الوزن، التي سببت لها شلل مؤقت بالمعدة.

مرض الفنانة هند عبد الحليم

كشفت الفنانة هند عبد الحليم عن آخر تطورات حالتها الصحية، من خلال نشر مقطع فيديو لها عبر صحفتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وطمأنت هند عبد الحليم جمهورها عن حالتها الصحية، قائلة: «بشكر كل الناس اللي حاولت توصلي وتكلمني وبعتذر لهم، وكل الناس اللي دعت لي أنا الحمد لله دلوقتي أحسن».

سبب إصابة هند عبد الحليم بشلل مؤقت في المعدة

وأوضحت هند في الفيديو سبب تعرضها لوعكة صحية، مشيرة إلى: «اللي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خدت شهر وأسبوع وتعبت جدا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدى إلى إني مش عارفة آكل وألم رهيب وكنت عايشة على المحاليل».

هند عبد الحليم

وجهت نصيحة لمن يستخدم هذه الحقن قائلة: «نصيحتي لأي حد عايز يستخدم الحقن لازم تتابعوا مع الدكاترة وتعملوا التحاليل اللازمة عشان تشوفوا جسمكم هيستحمل ولا لأ».

آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم

ويذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم هو مشاركتها في رمضان 2024 بمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» الذي تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم عبر قنوات mbc ومنصة شاهد.

هند عبد الحليم

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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