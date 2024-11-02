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اليوم، رامي صبري يحيي أولى حفلاته في أمريكا - أخبار كلمتك

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اليوم، رامي صبري يحيي أولى حفلاته في أمريكا - أخبار كلمتك

اليوم، رامي صبري يحيي أولى حفلاته في أمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - يحيي النجم رامى صبرى اليوم السبت حفلًا غنائيًا في نيويورك، وغدًا الأحد حفلا في واشنطن، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التى يتفاعل معها الجمهور، ويحمل عددًا من المفاجآت.

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يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل تيتا زوزو ، حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات  منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

والمطرب رامي صبري، أحيا أمس الجمعة، حفلًا غنائيًّا في كندا، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.


حفل رامي صبري في كندا 

وقدم رامي صبري خلال حفله في كندا عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، بالإضافة إلى تقديمه ميدلي خاصًّا من أعماله. 

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وأحيا رامي صبري، مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، في عدة أماكن بين طنطا والساحل الشمالي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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