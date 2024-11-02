مشاهير العرب - مايا دياب توجه رسالة للشعب المصري خلال حفل زفاف ابنة بسمة وهبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن سعادتها بتضامن الشعب المصري مع الشعب اللبناني خاصة مع تصاعد الأحداث نتيجة القصف الإسرائيلي على العديد من المناطق في لبنان، مشيرة إلى أن من أصدق مشاعر التضامن كانت من المصريين.

وقالت مايا دياب على هامش تواجدها بحفل زفاف نجلة الإعلامية بسمة وهبة عن سعادتها بدعم الشعب المصري: «راح غني باللبناني أغنية للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها، مشيرة إلى أنه راح غني باللبناني أغنية للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها».

آخر أعمال مايا دياب

ويشار إلى، أن آخر أعمال مايا دياب طرحها لأغنية طاقة إيجابية التي حققت نجاحا كبير عبر المنصات الرقمية.

وحرصت مايا دياب على التعاون مع الشاعر محمد يحيى، وإخراج خالد نبيل في إصدارها، والذي من المتوقع أن تشهد الأغنية نجاحا كبيرا، حيث حققت أكثر من ألف مشاهدة في نصف ساعة من زمن طرحها.

وجاءت كلمات أغنية «طاقة إيجابية» كالآتي: «مش عایزه سلبیات انا عایزه طاقة ایجابیه الفتره دي بالذات عایزه افصل بس شویه عایزه اركب طیارات واسافر استمتع بالحیه واعیشھا بس لیا مشیزه ھموم ومشاكل عاحدزه بتھ. الصباح الباكر ھاخد من الشمس بوسة فا تغیر مني النجوم والبس أحلى فستان أخلي القمر یتاخر مش عایزه سلبیات انا عایزه طاقة ایجابیه لو فی حد زعلان میجیش تزمسحھا فیا انا عايزه فلوس وهدايا وأبايبي يبقوا معايا نرقص ونهد الدنيا ومفروش الأرض. واعمل كل الي فنفسي ومفيش حد يحاسبني مش عایزه سلبیات انا عایزه طاقه ایجابیه لو فی حد زعلان میجیش یمسحھا فیا مش عایزه سلبیات انا عایزه طاقة ایجابیه الفتره بالذات».