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مشاهير العرب - «يظل بيننا كل الاحترام».. إيمان عبد الغني تعلن انفصالها عن ماجد سرور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «يظل بيننا كل الاحترام».. إيمان عبد الغني تعلن انفصالها عن ماجد سرور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يظل بيننا كل الاحترام».. إيمان عبد الغني تعلن انفصالها عن ماجد سرور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - إيمان عبد الغني.. انفصلت مطربة الأوبرا إيمان عبد الغني، بشكل رسمي، عن زوجها عازف القانون دكتور ماجد سرور، حسبما أعلنت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إيمان عبد الغني، عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تم الانفصال الرسمي بيني والدكتور ماجد سرور، ويظل بيننا كل الاحترام والتقدير، ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير»، دون أن تكشف عن سبب الانفصال.

طلاق إيمان عبد الغني

ويذكر أن الفنانة إيمان عبد الغني تزوجت من دكتور ماجد سرور تزوجت في سن مبكر إذ كان عمرها 17 عامًا، وأنجبت منه 3 أبناء وهم «خالد، عمر، ماجد».

وأوضحت عبد المغني في لقاء تليفزيوني سابق إلى أنها كانت دائمًا ما تردد أنها لن تتزوج وستعيش للفن فقط، ولكن فجآة قررت الزواج والإنجاب وهو ما أرجعته إلى النصيب، مؤكدة أن أبناءها لهم آذان موسيقية، وبالتحديد ابنها الأكبر «خالد» يمتلك صوتًا جيدًا ويلعب على آلة الكامنجا، وكان دائمًا يذهب معها إلى البروفات في دار الأوبرا منذ نعومة أظافره.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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