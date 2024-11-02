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"بيننا كل احترام"، مطربة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها - أخبار كلمتك

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"بيننا كل احترام"، مطربة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها - أخبار كلمتك

"بيننا كل احترام"، مطربة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - أعلنت المطربة  إيمان عبد الغني انفصالها عن زوجها عازف القانون الدكتور ماجد سرور. 

انفصال إيمان عبد الغني عن زوجها

وقالت إيمان عبد الغني  عبر إنستجرام”:"تم الانفصال بيني وبين الدكتور ماجد سرور وبيننا كل الاحترام والتقدير ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

ومن ناحية أخري كانت قد شاركت إيمان عبد الغني في فعاليات مهرجان القلعة بدورته السابقة الـ 32 

وأكدت الفنانة إيمان عبد الغني على خلفية  مشاركتها في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ 32، أنها حاليًّا تعمل على أكثر من مشروع فني، تخطط للكشف عنهم الفترة القادمة تباعًا، فقالت: "إن شاء الله الفترة الجاية هتلاقوا أكتر من عمل يعني... مع أكثر من ملحن، وسيتم الكشف عنهم ورا بعض إن شاء الله"، مضيفة أنه من ضمن الأغاني سيتم تصوير اثنين منهم. 

 

وقالت إيمان عن وجودها بمهرجان القلعة هذا العام: "دائمًا أكون سعيدة أني بقدر أوصل لفئة أكبر من الجمهور، وحاولت في برنامج الحفلة اختيار الأغاني الشعبية من الزمن الجميل، بكلام وألحان حلوة".

وتابعت: "دائمًا لما  يسألوني، إيه رأيك في اللي بيحصل (الأغاني التي يتم طرحها حاليًّا) فأنا دائمًا بحب أرد بالفن الجيد، لأن هو اللي بيفرض نفسه، والدليل هو تفاعل الناس وترديدهم لكل الأغاني وحافظينها، إذن الجمهور فعلًا بيتذوق". 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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