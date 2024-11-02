مشاهير العرب - «مش عارفين نربي».. هيدي كرم تنتقد تربية الأبناء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - تصدرت الفنانة هيدي كرم، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتقدت أسلوب الأهالي في تربية الأبناء، مشيرة إلى غياب التربية.

وقالت هيدي كرم خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» الذي يعرض عبر فضائية «ON»، إن من المشكلات التي تواجه عائلة أل شنب في الفيلم تتشابه مع المشكلات التي تواجه عائلتها، مشيرة إلى أن هناك مشكلة في التربية، خاصة مع كثرة التناقضات التي تواجه أبطال العمل في الفيلم.

وأضافت هيدي كرم: «بقى في مشكلة، مش عارفين نربي، مبقاش حد عارف يربي.. أنتوا أخدتوا مننا كل أدوات التربية»، مشيرة إلى وجود مشكلة في التربية، خاصة مع كثرة المحظورات التي تم وضعها على الأبناء في التربية، مؤكدة أن كلامها لا يعني الاتفاق مع مبدأ ضرب الأبناء، ولكنها ترغب في معرفة كيفية التربية في ظل المحظورات الكثيرة التي تم وضعها على التربية.

آخر أعمال هيدي كرم

ومن ناحية آخرى، تعيش هيدي كرم حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعرض لديها في السينما فيلم أل شنب، وفي الدراما مسلسل وتر حساس بالتعاون مع الفنانة صبا مبارك.

أحداث فيلم أل شنب

تدور أحداث فيلم آل شنب، في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

ويشارك في بطولة فيلم آل شنب، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.