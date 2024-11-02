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مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. وصية الفنان سامي العدل لصناع السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. وصية الفنان سامي العدل لصناع السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. وصية الفنان سامي العدل لصناع السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - يتزامن ذكرى ميلاد الفنان سامي العدل اليوم السبت 2 نوفمبر، والذي استطاع بشخصيته الفريدة أن يظل راسخا في ذاكرة الجمهور، بسبب أعماله الكثيرة المتنوعة والمختلفة الذي قدمها، بل أيضا لشخصيته التي عرفت بجدعنتها وطيبتها، مما جعله محبوبا بين زملائه، واعتبره أشقاؤه بمثابة الأب الروحي لهم، ويخصصون له أي نجاح يظهر على تترات أعمالهم بإهداء إلى روحه.

نشأة الفنان سامي العدل

ولد الفنان سامي العدل في 2 نوفمبر 1946 بمدينة المنصورة، ودرس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية وبعد تخرجه، عمل في مسرح التليفزيون، وقدم أول أدواره في فيلم كلمة شرف.

تأسيس شركة العدل

ورغم انطلاقته في التمثيل، كانت فكرة الإنتاج تراوده بين الحين والآخر، حتى قرر تأسيس شركة العدل فيلم في منتصف الثمانينيات.

قدم العديد من النجوم للساحة الفنية

وقدم العديد من النجوم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر في السينما، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد، بل قدم أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم خلي الدماغ صاحي، بالإضافة إلى الفنان أحمد عيد والفنان فتحي عبد الوهاب في فيلم وثائقي.

وصية سامي العدل الأخيرة

تمكن من اكتشاف العديد من النجوم وإدخالهم إلى الساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر في السينما، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد، بل قدّم أيضاً الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم خلي الدماغ صاحي، بالإضافة إلى الفنان أحمد عيد والفنان فتحي عبد الوهاب في فيلم وثائقي.

وكانت آخر وصاياه لصناع السينما في مصر هي ضرورة إنتاج أعمال هادفة تحمل مضمونا، مؤكداً على أهمية إدراكهم أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا لا يقبل على سلعة رديئة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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