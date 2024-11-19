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مشاهير العرب - شريف سلامة وداليا مصطفى يثيران الجدل من جديد.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شريف سلامة وداليا مصطفى يثيران الجدل من جديد.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف سلامة وداليا مصطفى يثيران الجدل من جديد.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - عاد الثنائي الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى لتصدر المشهد من جديد عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الظهور الأخير على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ شريف سلامة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، والتي ظهر خلالها بمفردة، وكذلك لاحظ الكثير من المتابعون عدم وجود خاتم الزواج يده، مما خمن الكثيرين بانفصاله عن داليا مصطفى.

شريف سلامة وداليا مصطفى

وفي هذا السياق، ردت شقيقته الفنانة منال سلامة، لتنفي انفصاله عن داليا مصطفى، قائلة: «شريف وداليا لم ينفصلا، هما فقط منشغلان بأعمالهما الفنية، مضيفة مش لازم في كل مناسبة يبقوا لازقين في بعض. أنا شخصيا أظهر في مهرجانات من دون زوجي، فهل يعني هذا أننا انفصلنا».

شائعة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى

ولم تكن المرة الأولى، بل أثارت أنباء طلاق الفنان شريف سلامة وداليا مصطفى، الجدل خلال الساعات الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم عدم وجود أخبار مؤكدة تثبت صحة هذه الشائعة.

شريف سلامة وداليا مصطفى

حقيقة طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى

ونفت الفنانة منال سلامة، حقيقة ما تردد مؤخرا بشأن انفصال شقيقها عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، مؤكدة أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت شقيقة الفنان، أن شريف حضر الحفلة وحده لأن داليا مصطفى كانت في رحلة تصوير.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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