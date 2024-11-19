مشاهير العرب - رجعت لمطرحها.. عودة البلوجر علي غزلان لزوجته السابقة يشعل السوشيال ميديا.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - على غزلان.. تصدر كل من البلوجر على غزلان وزوجته الإعلامية فرح شعبان ترند محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان على غزلان عودته لطليقته فرح شعبان بعد انفصال استمر لمده 4 أشهر

عودة البلوجر على غزلان لزوجته السابقة فرح شعبان

أثار على غزلان وزوجته الإعلامية فرح شعبان حالة من الجدل بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وظهر علي غزلان خلال الفيديو رفقة زوجته فرح شعبان خلال تواجدهما عند المأذون الشرعي لعودة العلاقة بينهما بعد انفصالهما منذ 4 أشهر وعلق قائلا: رجعت لمطرحها».

وانهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المنشور بالمباركة والدعاء لهما بتيسير الحال، «اللهم بارك، والله مبسوط ليكم، وحشتوني وهكلمك حبيبي، من فضلكم خفوا سوشيال ميديا مع بعض علشان العين، خليها على قد الشغل بس نصيحة زي ما قلت لك قبل كده حبيبي»، «خير ما فعلت فرح عسولة، وتستاهل كل خير، ربنا يصلح حال بيوت الناس كلها يا رب».

انفصال علي غزلان وفرح شعبان

الجدير بالذكر، أن الثنائي علي غزلان وفرح شعبان انفصلا في 7 يوليو الماضي، وأعلنت فرح عن الانفصال عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» قائلة: «الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، تم الطلاق رسميًا من زوجي علي غزلان، أشهد الله بأنه كان خير زوج، ولكن لم يتم الاتفاق، وأتمنى له النجاح في الحياة، وأتمنى احترام القرار، وهنفضل صحاب طول العمر».

طلاق علي غزلان

ومن جانبه، كشف علي غزلان نبأ الانفصال عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل 4 أشهر قائلًا: «تم الانفصال رسميًا عن زوجتي فرح شعبان، كانت خير الزوجة.. وانفصلنا بهدوء، أتمنى لها استمرار النجاح في الحياة، وهفضل سندها لآخر يوم في الدنيا».