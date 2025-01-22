المركزي الألماني: احتمالية عدم خروج الاقتصاد من الركود في الربع الأول من العام - أخبار كلمتك

المركزي الألماني: احتمالية عدم خروج الاقتصاد من الركود في الربع الأول من العام - أخبار كلمتك

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025 - أخبار كلمتك

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة نجوم «فهد البطل» لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة نجوم «فهد البطل» لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. للمرة الأولى انتهاء هذا الأمر بين اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. للمرة الأولى انتهاء هذا الأمر بين اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

عاجل:المبعوث الاممي يعلق على اطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر ويشكر هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:المبعوث الاممي يعلق على اطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر ويشكر هذه الدولة - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 - أخبار كلمتك

أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 - أخبار كلمتك

«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:16 مساءً - كلمتك/خاص:

تسبب صحفي في صنعاء بموجة غضب عقب انحيازه للفنان باسم ياخور الموالي لنظام الاسد ضد فيصل القاسم.
وقال ماجد زايد:
بالمناسبة، مشهد واحد للممثل السوري #باسم_ياخور في مسلسل #ضيعة_ضايعة أو مسلسل العربجي أو مسلسل الندم أو مسلسل خاتون، مشهد واحد فقط بتاريخ #فيصل_القاسم كله، لماذا إذًا هذه المزايدات العبثية تجاه ياخور، صاحب أسمى مكانة مرموقة في حياة السوريين، الأمر غريب وغير محترم، بالمناسبة المكانة المبنية على الموهبة والإبداع، تخسف بتاريخ كامل لقنوات تصنع أسماء وفرص انتهازية ومتنطعة ومتباينة.
واضاف: أسماء وفرص وظيفية عادية لا تقدم للشعوب عدا جدالات فئوية وجدليات فارغة، الفنان المبدع في حياة الشعوب يوازي جحافل أشخاص مكررين كثيرًا، أشخاص لا يقدمون أكثر من الرماد القابل للإشتعال، الرماد المدفوع لأهداف بعيدة عن حياة الشعوب واستقرارها وسلامها الطويل، لهذا، أيّ إساءة تجاه أسماء محفورة في وجدان الأجيال والجغرافيا، نوع من الضخ العقيم، بحق نجوم يستحقون الإمتنان والإحترام، والكثير من التقدير.
وحصد منشوره الاف اللايكات والتعليقات اغلبها انتقادات لاذعة لماجد من قبل السوريين.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

بشرى سارة بشان دخول السعودية من منفذ الوديعة اخيرا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق