صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

تسبب صحفي في صنعاء بموجة غضب عقب انحيازه للفنان باسم ياخور الموالي لنظام الاسد ضد فيصل القاسم.

وقال ماجد زايد:

بالمناسبة، مشهد واحد للممثل السوري #باسم_ياخور في مسلسل #ضيعة_ضايعة أو مسلسل العربجي أو مسلسل الندم أو مسلسل خاتون، مشهد واحد فقط بتاريخ #فيصل_القاسم كله، لماذا إذًا هذه المزايدات العبثية تجاه ياخور، صاحب أسمى مكانة مرموقة في حياة السوريين، الأمر غريب وغير محترم، بالمناسبة المكانة المبنية على الموهبة والإبداع، تخسف بتاريخ كامل لقنوات تصنع أسماء وفرص انتهازية ومتنطعة ومتباينة.

واضاف: أسماء وفرص وظيفية عادية لا تقدم للشعوب عدا جدالات فئوية وجدليات فارغة، الفنان المبدع في حياة الشعوب يوازي جحافل أشخاص مكررين كثيرًا، أشخاص لا يقدمون أكثر من الرماد القابل للإشتعال، الرماد المدفوع لأهداف بعيدة عن حياة الشعوب واستقرارها وسلامها الطويل، لهذا، أيّ إساءة تجاه أسماء محفورة في وجدان الأجيال والجغرافيا، نوع من الضخ العقيم، بحق نجوم يستحقون الإمتنان والإحترام، والكثير من التقدير.

وحصد منشوره الاف اللايكات والتعليقات اغلبها انتقادات لاذعة لماجد من قبل السوريين.