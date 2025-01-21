وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني - أخبار كلمتك

تسلّم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد، دفع الله الحاج علي، سفير غير مقيم لجمهورية السودان الشقيقة لدى اليمن.

ورحب وزير الخارجية، بالسفير السوداني وتمنياته له بالتوفيق في أداء عمله..مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كامل التسهيلات اللازمة لنجاحه في مهامه القادمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات تطورات الاوضاع في البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة نحو تطبيع الأوضاع وعودة الامن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، اشاد السفير السوداني، بالعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين..مؤكداً بذل كافة الجهود اللازمة للارتقاء بها في مختلف المجالات.