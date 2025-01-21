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وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:32 مساءً - كلمتك/خاص:

تسلّم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد، دفع الله الحاج علي، سفير غير مقيم لجمهورية السودان الشقيقة لدى اليمن.

ورحب وزير الخارجية، بالسفير السوداني وتمنياته له بالتوفيق في أداء عمله..مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كامل التسهيلات اللازمة لنجاحه في مهامه القادمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات تطورات الاوضاع في البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة نحو تطبيع الأوضاع وعودة الامن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، اشاد السفير السوداني، بالعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين..مؤكداً بذل كافة الجهود اللازمة للارتقاء بها في مختلف المجالات.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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