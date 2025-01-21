استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

شباب الأهلي يحسم الشوط الأول لصالحه أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي بمشاركة النني (فيديو) - أخبار كلمتك

شباب الأهلي يحسم الشوط الأول لصالحه أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي بمشاركة النني (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار الأهلي، أزمة كولر وموعد عودة يحيى عطية الله وموقف نيدفيد - أخبار كلمتك

أخبار الأهلي، أزمة كولر وموعد عودة يحيى عطية الله وموقف نيدفيد - أخبار كلمتك

المشاط: نسعى لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية في البلدين - أخبار كلمتك

المشاط: نسعى لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية في البلدين - أخبار كلمتك

وزير النفط يرفض قرار رئيس الوزراء بشأن إيقاف عادل الحمادي لتعارضه مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

وزير النفط يرفض قرار رئيس الوزراء بشأن إيقاف عادل الحمادي لتعارضه مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

وزير النفط يرفض قرار رئيس الوزراء بشأن إيقاف عادل الحمادي لتعارضه مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير النفط يرفض قرار رئيس الوزراء بشأن إيقاف عادل الحمادي لتعارضه مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

وزير النفط يرفض قرار رئيس الوزراء بشأن إيقاف عادل الحمادي لتعارضه مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:32 مساءً - كلمتك/خاص:

رفض وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، قرار دولة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، القاضي بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن العمل كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وإلغاء قرار التكليف الوزاري الصادر بحقه.

وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 يناير 2025م، أكد الوزير الشماسي أن القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2024م، بشأن تكليف المهندس عادل الحمادي، جاء استنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م.

وأوضح وزير النفط أن القرار الرئاسي نص على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق للشركة وإحالته للتحقيق، مع توجيه وزير النفط بتكليف أحد نواب المدير العام بإدارة الشركة خلال هذه الفترة.

وأشار الوزير الشماسي إلى أن إلغاء قرار التكليف الوزاري دون صدور توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، الجهة المصدرة للقرار، يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها تبعات إدارية وقانونية.

ودعا وزير النفط رئيس الوزراء إلى مراجعة التوجيهات بما يضمن الالتزام بالقوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة.

واختتم الوزير خطابه بالتأكيد على حرص الوزارة على التقيد بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية احترام اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الشأن.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق