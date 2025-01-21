عاجل:وزير النفط والمعادن يرفض قرار رئيس الوزراء بن مبارك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:12 مساءً - كلمتك/خاص:
رفض وزير النفط والمعادن د.سعيد الشماسي قرار رئيس الوزراء احمد بن مبارك القاضي بتوقيف عادل الحمادي المكلف والقائم باعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية بلاستثمارات النفطية والمعدنية والغاء القرار الوزاري الصادر بشان تكليفه قائما باعمال المدير العام التنفيذي للشركة
رفض وزير النفط والمعادن د.سعيد الشماسي قرار رئيس الوزراء احمد بن مبارك القاضي بتوقيف عادل الحمادي المكلف والقائم باعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية بلاستثمارات النفطية والمعدنية والغاء القرار الوزاري الصادر بشان تكليفه قائما باعمال المدير العام التنفيذي للشركة
واكد الوزير الشماسي بان عادل الحمادي معين بقرار من مجلس القيادة الرئاسي وهو فقط من يصدر قرار بتوقيفه.
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