"مستثمري العاشر من رمضان" تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة - أخبار كلمتك

"مستثمري العاشر من رمضان" تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يوضح سبب غياب لاعب الفريق عن مران اليوم - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يوضح سبب غياب لاعب الفريق عن مران اليوم - أخبار كلمتك

طاهر محمد يخوض برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة - أخبار كلمتك

طاهر محمد يخوض برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:وزير النفط والمعادن يرفض قرار رئيس الوزراء بن مبارك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:وزير النفط والمعادن يرفض قرار رئيس الوزراء بن مبارك - أخبار كلمتك

عاجل:وزير النفط والمعادن يرفض قرار رئيس الوزراء بن مبارك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:12 مساءً - كلمتك/خاص:

رفض وزير النفط والمعادن د.سعيد الشماسي قرار رئيس الوزراء احمد بن مبارك القاضي بتوقيف عادل الحمادي المكلف والقائم باعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية بلاستثمارات النفطية والمعدنية والغاء القرار الوزاري الصادر بشان تكليفه قائما باعمال المدير العام التنفيذي للشركة 
واكد الوزير الشماسي بان عادل الحمادي معين بقرار من مجلس القيادة الرئاسي وهو فقط من يصدر قرار بتوقيفه.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

السعودية توافق على دخول هذا الامر الهام من اليمن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق