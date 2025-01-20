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الكشف عن تحدي حقيقي أمام البنك المركزي - أخبار كلمتك

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الكشف عن تحدي حقيقي أمام البنك المركزي - أخبار كلمتك

الكشف عن تحدي حقيقي أمام البنك المركزي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك: خاص

اكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح ان البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، أمام تحد حقيقي


وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، أمام تحد حقيقي، حول خياراته للتعامل مع المستجدات الاخيرة في القطاع المصرفي، وكيفية حماية البنوك والمصارف من العقوبات والعزلة الدولية، خصوصا وأن السياسة المنتهجة من قبل الحوثيين مع البنوك تدفع بها إلى مزيد من التأزم وتعقد الخيارات

وتابع بالقول:
فهل سيلوح البنك المركزي بعدن، مجدداً بورقة انتقال المراكز الرئيسية، ويقدم التسهيلات اللازمة في هذا المجال، أم  سيكتفي بدوره الهامشي كمراقب من بعيد حول الأزمة المصرفية؟

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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