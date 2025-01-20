الكشف عن تحدي حقيقي أمام البنك المركزي - أخبار كلمتك

اكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح ان البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، أمام تحد حقيقي



وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، أمام تحد حقيقي، حول خياراته للتعامل مع المستجدات الاخيرة في القطاع المصرفي، وكيفية حماية البنوك والمصارف من العقوبات والعزلة الدولية، خصوصا وأن السياسة المنتهجة من قبل الحوثيين مع البنوك تدفع بها إلى مزيد من التأزم وتعقد الخيارات

وتابع بالقول:

فهل سيلوح البنك المركزي بعدن، مجدداً بورقة انتقال المراكز الرئيسية، ويقدم التسهيلات اللازمة في هذا المجال، أم سيكتفي بدوره الهامشي كمراقب من بعيد حول الأزمة المصرفية؟