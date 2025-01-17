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عاجل:وردنا الآن ... السعودية توافق على هذا الأمر بشأن اليمن وتقدم الدعم - أخبار كلمتك

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عاجل:وردنا الآن ... السعودية توافق على هذا الأمر بشأن اليمن وتقدم الدعم - أخبار كلمتك

عاجل:وردنا الآن ... السعودية توافق على هذا الأمر بشأن اليمن وتقدم الدعم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:12 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن اشتراطات السفر على المواطنين اليمنيين لدخول المملكة العربية السعودية


واكدت مصادر خاصة عن موافقة وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على دعم اليمن باللقاحات المطلوبة  لحاملي تأشيرات العمرة والزيارة

 

أصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية توضيح هام بشأن سفر المواطنين اليمنيين إلى المملكة العربية السعودية


وكانت قدن اصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية توضيح قبل ايام جاء فيه:
       الأخوة/ وكلائنا الأعزاء                                              المحترمين،

 

الموضوع: تعميم بخصوص التحصينات المطلوبة لحاملي تأشيرات العمرة والزيارة


بموجب إيميل خدمات الركاب الوارد إلينا، نود إعلامكم بأنه اعتبارًا من تاريخ 1 فبراير 2025م، يجب على جميع المسافرين حاملي تأشيرات العمرة والزيارة بجميع أنواعها الالتزام بالحصول على التحصينات التالية:

الحمى الشوكية النيسيرية:
التأكد من حصول المسافرين من هذه الفئة على شهادة تطعيم تم إصدارها قبل الوصول إلى المملكة بفترة لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 3 سنوات للنوع المتعدد السكريات، أو 5 سنوات للنوع المقترن.
ملاحظة: يُستثنى من هذا الإجراء الأطفال دون السنة.
شلل الأطفال:
ضرورة التأكد من حصول المسافرين على التحصين اللازم ضد شلل الأطفال حسب الاشتراطات الصحية المعتمدة.
نرجو من جميع الوكلاء الالتزام بتطبيق هذه التعليمات وتوجيه المسافرين بضرورة استيفاء المتطلبات الصحية المذكورة أعلاه قبل السفر

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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