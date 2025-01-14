اول تعليق بشأن اعتذار الصحفي وفي العريمي للمعلم التربوي آفاق - أخبار كلمتك

علق الإعلامي والمحامي الجنوبي علي ناصر العولقي

بشأن اعتذار الصحفي العريمي للمعلم التربوي آفاق

وقال العولقي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

الصحفي وفي العريمي يعتذر للمعلم التربوي آفاق ويطيب خاطره لما بدر منه من تصرف لحظة غضب صباح اليوم في ساحة العروض.

وتابع بالقول:

نحيي الاستاذ آفاق على موقفه المتسامح وقبوله للإعتذار الذي قطع الطريق أمام المتربصين ممن يحاولون استغلال الموضوع لأشغال الرأي العام عن المطالب الشعبية الحقوقية.

هذا وتمت جلسة تصالح في قناة عدن المستقلة مساء اليوم بين الزميل وفي العريمي ومعلم من محافظة لحج تعرض للدفع من قبل العريمي .

ووقعت الحادثة العرضية صباح الثلاثاء بساحة العروض.

وخلال جلسة التصالح قدم العريمي اعتذاره للمعلم مؤكدا ان ماحدث حادث عرضي وليس مقصود