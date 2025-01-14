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اول تعليق بشأن اعتذار الصحفي وفي العريمي للمعلم التربوي آفاق - أخبار كلمتك

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اول تعليق بشأن اعتذار الصحفي وفي العريمي للمعلم التربوي آفاق - أخبار كلمتك

اول تعليق بشأن اعتذار الصحفي وفي العريمي للمعلم التربوي آفاق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:27 مساءً - كلمتك: خاص

علق الإعلامي والمحامي الجنوبي علي ناصر العولقي 
بشأن اعتذار الصحفي العريمي للمعلم التربوي آفاق

 

وقال العولقي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
الصحفي وفي العريمي يعتذر للمعلم التربوي آفاق ويطيب خاطره لما بدر منه من تصرف لحظة غضب صباح اليوم في ساحة العروض.

وتابع بالقول:
نحيي الاستاذ آفاق على موقفه المتسامح وقبوله للإعتذار الذي قطع الطريق أمام المتربصين ممن يحاولون استغلال الموضوع لأشغال الرأي العام عن المطالب الشعبية الحقوقية.

هذا وتمت جلسة تصالح في قناة عدن المستقلة مساء اليوم بين الزميل وفي العريمي ومعلم من محافظة لحج تعرض للدفع من قبل العريمي .

ووقعت الحادثة العرضية صباح الثلاثاء بساحة العروض.

وخلال جلسة التصالح قدم العريمي اعتذاره للمعلم مؤكدا ان ماحدث حادث عرضي وليس مقصود

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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