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عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:07 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


اصدرت جماعة الحوثي بيان عسكري  بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين على أهداف للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة ومحطة الكهرباء في أم الرشراش بصاروخ مجنح وعدد من الطائرات المسيرة  - 14 يناير 2025م


وجاء في نص البيان:
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: { وَكَانَ حَقًّا عَلَیۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا.

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافاً تابعةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ.

ونفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعون الله تعالى عمليةً عسكريةً، استهدفت محطةَ الكهرباءِ التابعةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراش جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ مجنحٍ.

وقد حققتِ العمليتان أهدافَهما بنجاحٍ بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ سوفَ تنفذُ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ وإنَّها بعونِ اللهِ تعالى قادرةٌ على استهدافِ المزيدِ من الأهدافِ العسكريةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ خلالَ الفترةِ المقبلةِ دعماً وإسناداً للمقاومةِ الفلسطينيةِ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير.

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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