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أمريكا تكشف عن معاناة هؤلاء من توتر الأوضاع في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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أمريكا تكشف عن معاناة هؤلاء من توتر الأوضاع في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

أمريكا تكشف عن معاناة هؤلاء من توتر الأوضاع في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:47 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

اصدرت السفارة الأمريكية في ‎اليمن تصريحاً بشأن توتر الأوضاع في البحر الأحمر

وأكدت السفارة إن الصيادين اليمنيين يعانون من ظروف صعبة بسبب الهجمات المستمرة في ‎البحر_الأحمر، مما يهدد مصدر رزقهم الوحيد وحياتهم اليومية


ودعت السفارة جماعة الحوثي إلى توقف هذه الهجمات فوراً لضمان سلامة الصيادين واستقرار المجتمعات الساحلية وفقاً للسفارة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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