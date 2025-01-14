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فاجعة تهز قلب صنعاء وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

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فاجعة تهز قلب صنعاء وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

فاجعة تهز قلب صنعاء وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:27 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت مصادر ان فاجعة هزت صنعاء اليوم

وأكدت المصادر انه تم العثور على جثة شاب مقيد اليدين مرمية خلف كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء

واوضحت المصادر ان هذه الحادثة هزت الوسط المجتمعي بصنعاء

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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